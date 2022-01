Mercedes - Benz Classe G e GLE le più vendute nel proprio segmento (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA - Con 420 unità e una crescita del 105% rispetto al 2020 la Classe G si conferma il modello più venduto in Italia nel segmento Luxury Large SUV. In vetta alle preferenze degli italiani nel ... Leggi su motori.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA - Con 420 unità e una crescita del 105% rispetto al 2020 laG si conferma il modello più venduto in Italia nelLuxury Large SUV. In vetta alle preferenze degli italiani nel ...

