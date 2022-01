LIVE Gabon-Marocco 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: traversa di Allevinah! (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Dentro Ameka, fuori Moussounda nel Gabon. 64? Ancora Allevinah prende la traversa con un tiro al volo. 62? Allevinah scatenato in contropiede sfiora il palo. 60? Dentro Boufal e Barkok, fuori Fajr e El Kaabi nel Marocco. 58? Si prepara ancora un cambio per il Marocco. 56? Gabon che non riesce più a ripartire in contropiede. 54? Amallah spedisce fuori da buona posizione. 52? Destro di Hakimi che finisce sul fondo. 50? Marocco che prova a chiudere il Gabon dentro la sua porzione di campo. 48? Subito tentativo del Marocco che sembra essere entrato in campo con voglia di ribaltare la partita. 46? Inizia il secondo tempo! 20.50 Meritato vantaggio del Gabon che ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Dentro Ameka, fuori Moussounda nel. 64? Ancora Allevinah prende lacon un tiro al volo. 62? Allevinah scatenato in contropiede sfiora il palo. 60? Dentro Boufal e Barkok, fuori Fajr e El Kaabi nel. 58? Si prepara ancora un cambio per il. 56?che non riesce più a ripartire in contropiede. 54? Amallah spedisce fuori da buona posizione. 52? Destro di Hakimi che finisce sul fondo. 50?che prova a chiudere ildentro la sua porzione di campo. 48? Subito tentativo delche sembra essere entrato in campo con voglia di ribaltare la partita. 46? Inizia il secondo tempo! 20.50 Meritato vantaggio delche ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Gabon-Marocco 1-0 Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Kanga vicino al raddoppio! - #Gabon-Marocco #Coppa #d’Afric… - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Gabon - Marocco: diretta live e risultato in tempo reale - mbolo_bot : RT @zazoomblog: LIVE Gabon-Marocco Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: sfida tra Pantere e Leoni dell’Atlante - #Gabon-Marocco #Coppa #d’Afric… - zazoomblog : LIVE Gabon-Marocco Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: sfida tra Pantere e Leoni dell’Atlante - #Gabon-Marocco #Coppa… - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Gabon – Marocco: diretta live e risultato in tempo reale -