Inter, il miglior attacco ma le punte non segnano: cifre da incubo, il rebus di Simone Inzaghi (Di martedì 18 gennaio 2022) Il miglior attacco del campionato non ha bisogno dell'attacco. I quattro davanti, infatti, sono in piena astinenza da gol, eppure l'Inter conta 51 reti in 21 partite disputate per una media di 2,4 a gara, più del Chelsea a cui è stato venduto Lukaku (44 gol in 22 di Premier) e quasi come il Liverpool, avversario negli ottavi di Champions (55 in 21). Per sedici volte, il 76% del totale, l'Inter ha segnato almeno due reti, in quattro occasioni ne ha siglata una e solo in una di queste ultime è riuscita a vincere (1-0 con il Torino, poi 1-1 con Milan e Juve e 1-3 nell'andata con la Lazio). Lo zero alla casella gol di Bergamo, invece, è stata una prima volta in questo campionato, tutt' altro che un dramma visto che si tratta di una novità a gennaio inoltrato, ma fa riflettere il modo in cui questo zero è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Ildel campionato non ha bisogno dell'. I quattro davanti, infatti, sono in piena astinenza da gol, eppure l'conta 51 reti in 21 partite disputate per una media di 2,4 a gara, più del Chelsea a cui è stato venduto Lukaku (44 gol in 22 di Premier) e quasi come il Liverpool, avversario negli ottavi di Champions (55 in 21). Per sedici volte, il 76% del totale, l'ha segnato almeno due reti, in quattro occasioni ne ha siglata una e solo in una di queste ultime è riuscita a vincere (1-0 con il Torino, poi 1-1 con Milan e Juve e 1-3 nell'andata con la Lazio). Lo zero alla casella gol di Bergamo, invece, è stata una prima volta in questo campionato, tutt' altro che un dramma visto che si tratta di una novità a gennaio inoltrato, ma fa riflettere il modo in cui questo zero è ...

Advertising

mrtndr25 : @Ceccobileccoo @capuanogio Orsato (miglior arbitro italiano) dopo quell’Inter Juve non vi ha arbitrato per tre anni… - saulniggez : Da tifoso della Samp Giampaoliano sono contento che l’Inter ci abbia regalato il suo miglior centrocampista ma foss… - MarcoOrciolo : RT @_softPizza_: 3 punti recuperati al Milan, 2 all'Inter, ancora 0 gol subiti, miglior difesa del campionato senza KK per la maggior parte… - Salvato95551627 : RT @_softPizza_: 3 punti recuperati al Milan, 2 all'Inter, ancora 0 gol subiti, miglior difesa del campionato senza KK per la maggior parte… - softgomezdm_ : RT @_softPizza_: 3 punti recuperati al Milan, 2 all'Inter, ancora 0 gol subiti, miglior difesa del campionato senza KK per la maggior parte… -