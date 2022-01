Giallo di Agata Scuto | la storia e le clamorose novità emerse dopo 10 anni

(Di martedì 18 gennaio 2022) L’arresto di Rosario Palermo porta, letteralmente, a una svolta nelle indagini circa la scomparsa della 22enne catanese, avvenuta nel 2012 A distanza di 10arrivano importantissimesul caso di, la 22enne scomparsa a Catania in circostanze misteriose nel 2012 e il cui corpo non è mai stato ritrovato.Come riportato dall’Ansa, l’ex convivente della madre della, Rosario Palermo, è stato tratto in arresto dai Carabinieri della compagnia di Acireale per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della figlia 22enne della sua allora compagna. Determinanti varie prove, su tutte alcune intercettazioni ambientali dalle quali sono emersi dettagli inquietanti. La ...

