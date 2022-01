(Di martedì 18 gennaio 2022) Il tecnico del Sassuolo: "Con il Cagliari ce la giocheremo alla pari" SASSUOLO - "Siamo dispiaciuti e arrabbiati per come è andata la partita, dobbiamo fare mea culpa perché sicuramente abbiamo delle ...

Advertising

Gazzetta_it : Coppa Italia: il tabellone e le prossime date degli ottavi. Milan, Fiorentina e Atalanta ai quarti - SkySport : Lazio-Udinese, formazioni e risultato in diretta LIVE degli ottavi di Coppa italia #SkySport #CoppaItalia… - sportface2016 : #LazioUdinese, le formazioni ufficiali: le scelte di #Sarri e #Cioffi #CoppaItalia - tv_e_calcio : Darei la Coppa ad Alex solo per la testa che ha ?? #Amici21 - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Coppa Italia. Dionisi 'Passare turno e riscattare ko con Verona' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Coppa

Nonostante la fine dell'impero juventino in campionato, la Signora ha comunque vinto due trofei sotto la gestione di Pirlo,Italia e Supercoppa. "È stato importante dare continuità di vittorie ......30 Hamburg Towers - Ankara 94 - 74 20:00 Cedevita Olimpija - Promitheas 20:30 Venezia - Gran Canaria- SUPERCOPPA ITALIANA 21:00 Inter - Juventus 2 - 1ITALIA 17:30 Atalanta - ...La diretta inizierà dallo stadio Olimpico martedì 18 gennaio alle 17.30. Lazio-Udinese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà visibile sulle Smart Tv di ultima generazione compatibili ...Protagonista sua malgrado degli ultimi giorni, Leonardo Bonucci è intervenuto al canale Juventus TV per parlare della stagione in corso e fissare gli obiettivi futuri.