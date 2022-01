Arrivabene: «Dybala guardava? Io stavo esultando. Su Martial dico che…» (Di martedì 18 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad della Juventus Ai microfoni di Mediaset, Maurizio Arrivabene ha parlato prima di Juve-Sampdoria. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Mi aspetto sempre che si vinca, specialmente quando si gioca in casa anche se non di fronte al pubblico che normalmente c’è in uno stadio». ESULTANZA Dybala – «Al momento del suo gol ho visto una grande azione della Juve, con uno splendido gol suo e quindi esultavo. Mi è stato detto dopo di questo episodio, ma non commento le reazioni dei giocatori». RINNOVO Dybala – «Sono andato al sodo l’altra volta, dicendo che ne parleremo a febbraio. Non c’è solo lui, abbiamo in ballo anche i rinnovi di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. E’ giusto parlare di tutti, ci prenderemo il nostro tempo». Martial – «A quelle cifre non è un’opzione possibile. Non ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 gennaio 2022) . Le dichiarazioni dell’ad della Juventus Ai microfoni di Mediaset, Maurizioha parlato prima di Juve-Sampdoria. Le sue dichiarazioni. PARTITA – «Mi aspetto sempre che si vinca, specialmente quando si gioca in casa anche se non di fronte al pubblico che normalmente c’è in uno stadio». ESULTANZA– «Al momento del suo gol ho visto una grande azione della Juve, con uno splendido gol suo e quindi esultavo. Mi è stato detto dopo di questo episodio, ma non commento le reazioni dei giocatori». RINNOVO– «Sono andato al sodo l’altra volta, dicendo che ne parleremo a febbraio. Non c’è solo lui, abbiamo in ballo anche i rinnovi di Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio. E’ giusto parlare di tutti, ci prenderemo il nostro tempo».– «A quelle cifre non è un’opzione possibile. Non ...

