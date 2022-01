Arriva ' Twenty Seven' | il nuovo canale tematico di Mediaset per tutta la famiglia

Advertising

AnnalisaChirico : Arriva Twenty Seven, il nuovo canale tematico del digitale terrestre. Leggi qui ??#LaChirico - elchouder_ : RT @litaliaindigita: L'ITALIA IN DIGITALE NEWS Il video della fine delle trasmissioni di PARAMOUNT NETWORK e l'inizio dei programmi dalla n… - Fiammy71 : RT @DiTeleblog: Ecco! #AscoltiTv - lorenzo10469500 : Paramount channel chiude, arriva Mediaset Twenty-Seven sul canale 27 - AleStonata : RT @DiTeleblog: Ecco! #AscoltiTv -

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Twenty

Dedicata ai grandi blockbuster americani adatti a tutta la famiglia, 'Twenty Seven' produrrà contenuti piacevoli e di qualità. Mediaset ha acquisito la posizione 27 dal gruppo Paramount. Al via "Twenty Seven", il nuovo canale tematico gratuito di Mediaset. Dedicata a film e serie tv internazionali, la nuova rete è visibile al numero 27 del digitale terrestre.