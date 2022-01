Viaggio nella cucina ebraico-veneziana, tra salame d’oca e sarde in saòr (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non solo spritz, cicchetti e tramezzini imbottiti. Forse non è la cucina la principale attrattiva di una città come Venezia, unicum nell’immaginario mondiale per storia, cultura e architettura. È dunque facile, quando si visita un luogo così magico, occuparsi di nutrire la mente con l’arte e la bellezza e accontentarsi di approvvigionare il corpo con pasti mordi e fuggi, sposando peraltro a pieno l’autentico spirito lagunare (vedi alla voce “Bacaro Tour”, ovvero il rito di girovagare per osterie consumando polpette o crostoni di pane conditi insieme a un bicchiere di vino). Un racconto più approfondito della città non può tuttavia prescindere dalla conoscenza della sua tradizione gastronomica, e per ragioni storiche quella lagunare è strettamente legata a quella giudaica. I primi ebrei arrivarono nella laguna nel XVI secolo. Nel 1516 la Repubblica ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non solo spritz, cicchetti e tramezzini imbottiti. Forse non è lala principale attrattiva di una città come Venezia, unicum nell’immaginario mondiale per storia, cultura e architettura. È dunque facile, quando si visita un luogo così magico, occuparsi di nutrire la mente con l’arte e la bellezza e accontentarsi di approvvigionare il corpo con pasti mordi e fuggi, sposando peraltro a pieno l’autentico spirito lagunare (vedi alla voce “Bacaro Tour”, ovvero il rito di girovagare per osterie consumando polpette o crostoni di pane conditi insieme a un bicchiere di vino). Un racconto più approfondito della città non può tuttavia prescindere dalla conoscenza della sua tradizione gastronomica, e per ragioni storiche quella lagunare è strettamente legata a quella giudaica. I primi ebrei arrivaronolaguna nel XVI secolo. Nel 1516 la Repubblica ...

Advertising

UniPadova : ? @albertoangela alla scoperta di Padova e Unipd nella quarta puntata di “Meraviglie” ?? Nel suo viaggio racconta… - HuffPostItalia : 12 ore di cammino nella foresta col padre in spalla per farlo vaccinare: il viaggio di Tawy - Paoloboi69 : RT @TV2000it: Palinsesto serate #Tv2000 #film e #serietv dal #17gennaio 17/1 Preferisco il Paradiso, con Gigi Proietti 18/1 Attenti alle… - sanschrita : @AuroraLittleSun ma no dai è solo un'incredibile viaggio nella storia: dall'apartheid, passando per il nazismo fino… - Me_nef8 : RT @SapienzaRoma: ?? #GetSapienza! 'VAA Video Art Awards', concorso con in palio un viaggio in Sudafrica per partecipare alla premiazione, r… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggio nella AKA 7EVEN ALLO SPECCHIO Ha scritto che la musica è musa e compagna di viaggio fedele. "Perché mi ha salvato. Dopo il coma, ... Mi hanno fatto capire che volevo fare musica nella vita. Sono capitato nel posto giusto e nel ...

L'erranza sulla scacchiera del mondo: "Rapporto confidenziale" di Orson Welles Le sequenze finali ci mostrano un ultimo viaggio, quello fatto dai due per raggiungere Barcellona: ... cioè che egli, prima di arricchirsi, era un malvivente impegnato nella "tratta delle bianche", ...

Viaggio nella cucina ebraico-veneziana, tra salame d’oca e sarde in saòr Linkiesta.it DAZN Serie A 2021/22 Diretta 22a Giornata, Palinsesto Telecronisti Tutto pronto per la 22a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...

Wagamese, lungo viaggio sotto le stelle del Canada Nel romanzo firmato da uno dei maggiori scrittori indigeni nord americani la storia del difficile rapporto tra un vecchio nativo Ojibwe e suo figlio ...

Ha scritto che la musica è musa e compagna difedele. "Perché mi ha salvato. Dopo il coma, ... Mi hanno fatto capire che volevo fare musicavita. Sono capitato nel posto giusto e nel ...Le sequenze finali ci mostrano un ultimo, quello fatto dai due per raggiungere Barcellona: ... cioè che egli, prima di arricchirsi, era un malvivente impegnato"tratta delle bianche", ...Tutto pronto per la 22a giornata su DAZN per la Serie A TIM nell’era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si ...Nel romanzo firmato da uno dei maggiori scrittori indigeni nord americani la storia del difficile rapporto tra un vecchio nativo Ojibwe e suo figlio ...