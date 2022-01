Un posto al sole, Amato D'Auria lascia la soap: "Ho bisogno di una pausa" (Di lunedì 17 gennaio 2022) Orgoglio napoletano, Un posto al sole è una delle soap opera italiane più longeve della storia, ma anche la più vista e amata dal pubblico di casa. Interamente ambientato a Napoli, è andato in onda per la prima volta su Rai 3 nel 1996. Da allora, il successo della serie e dei membri del cast è stato sorprendente. Tutto ruota attorno alla vita degli abitanti di Palazzo Palladini - sulla famosa collina di Posillipo - del Conte Giacomo. Dopo la morte del nobile, lascia tutto alla figlia, Anna Boschi. Questo è l'inizio della una storia che, episodio dopo episodio, si infittisce sempre di più con l'emergere di molti personaggi. Da questo si dipana l'intera trama, che consiste principalmente in storie d'amore e intrighi aziendali. Nel corso degli anni, i personaggi hanno sviluppato una solida amicizia che continua anche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Orgoglio napoletano, Unalè una delleopera italiane più longeve della storia, ma anche la più vista e amata dal pubblico di casa. Interamente ambientato a Napoli, è andato in onda per la prima volta su Rai 3 nel 1996. Da allora, il successo della serie e dei membri del cast è stato sorprendente. Tutto ruota attorno alla vita degli abitanti di Palazzo Palladini - sulla famosa collina di Posillipo - del Conte Giacomo. Dopo la morte del nobile,tutto alla figlia, Anna Boschi. Questo è l'inizio della una storia che, episodio dopo episodio, si infittisce sempre di più con l'emergere di molti personaggi. Da questo si dipana l'intera trama, che consiste principalmente in storie d'amore e intrighi aziendali. Nel corso degli anni, i personaggi hanno sviluppato una solida amicizia che continua anche ...

