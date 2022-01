Traffico Roma del 17-01-2022 ore 19:30 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco il Traffico sulle strade della capitale regolare la circolazione anche lungo le due carreggiate del racconto la polizia locale Ci segnala incidenti con disagi in via Carini altezza via Rossetti è fuori Roma su Viale dei Romagnoli nei pressi di via Andrea da Garessio da oggi chiusa via Ponte Albano per interventi di manutenzione alla rete idrica il divieto di transito unicamente dalle 8 alle 16:30 andrà avanti fino a marzo nel quartiere africano chiusa o domani nella fascia oraria 7:18 via di Villa Chigi per lavori di ripavimentazione a causa del superamento dei livelli di polveri sottili nell’aria oggi e domani vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde ma per i dettagli di queste di altre notizie potete ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 gennaio 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani poco ilsulle strade della capitale regolare la circolazione anche lungo le due carreggiate del racconto la polizia locale Ci segnala incidenti con disagi in via Carini altezza via Rossetti è fuorisu Viale deignoli nei pressi di via Andrea da Garessio da oggi chiusa via Ponte Albano per interventi di manutenzione alla rete idrica il divieto di transito unicamente dalle 8 alle 16:30 andrà avanti fino a marzo nel quartiere africano chiusa o domani nella fascia oraria 7:18 via di Villa Chigi per lavori di ripavimentazione a causa del superamento dei livelli di polveri sottili nell’aria oggi e domani vietata la circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde ma per i dettagli di queste di altre notizie potete ...

