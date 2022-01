Si presentò all'hub con un braccio in silicone, ora si è vaccinato e riapre lo studio dentistico: 'Mi hanno costretto' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Aveva fatto scalpore in tutta Italia e non solo la storia di Guido Russo, l'odontoiatra che a inizio dicembre si era presentato all'hub vaccinale con il braccio di silicone. Ora Russo ha riaperto il ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 gennaio 2022) Aveva fatto scalpore in tutta Italia e non solo la storia di Guido Russo, l'odontoiatra che a inizio dicembre si era presentato all'hub vaccinale con ildi. Ora Russo ha riaperto il ...

Ultime Notizie dalla rete : presentò all Si presentò all'hub con un braccio in silicone, ora si è vaccinato e riapre lo studio dentistico: 'Mi hanno costretto' Quando l'odontoiatra, finito sulle principali testate internazionali, si era presentato all'hub con il braccio in silicone era infatti già sospeso proprio perché non vaccinato. Pochi giorni dopo l'...

Sonia Bruganelli rivela perché non sopporta Nathaly Caldonazzo: 'Si presentò non invitata' 'Io mi sono trovata Nathalie all'inaugurazione del negozio - sottolinea ancora Sonia - i n più voleva dei cadeaux in quanto Nathaly Caldonazzo. Non essendo Julia Roberts le ho detto 'ma perché ti ...

