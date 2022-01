Sci di fondo, cancellate tutte le gare prima delle Olimpiadi. Buco enorme dal Tour de Ski fino a Pechino 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo sci di fondo, terminato il Tour de Ski valido per la Coppa del Mondo 2021-2022, avrebbe dovuto vedere la ripresa del circuito maggiore dopo 10 giorni di pausa con un consueto fine settimana di gare: le gare previste da venerdì 14 a domenica 16 gennaio a Les Rousses, in Francia, ovvero una sprint tl, una distance tl con partenze ad intervalli ed una distance tc pursuit, sono state cancellate. La ripresa della Coppa del Mondo è stata dunque rimandata al fine settimana seguente, quando a Planica, in Slovenia, erano in programma la sprint in tecnica classica sabato 22 e lo skiathlon domenica 23. Anche questa tappa, però, contestualmente a quella della Coppa del Mondo di combinata nordica, prevista nella medesima località, è stata cancellata all’inizio della scorsa settimana. Sci di ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo sci di, terminato ilde Ski valido per la Coppa del Mondo 2021-, avrebbe dovuto vedere la ripresa del circuito maggiore dopo 10 giorni di pausa con un consueto fine settimana di: lepreviste da venerdì 14 a domenica 16 gennaio a Les Rousses, in Francia, ovvero una sprint tl, una distance tl con partenze ad intervalli ed una distance tc pursuit, sono state. La ripresa della Coppa del Mondo è stata dunque rimandata al fine settimana seguente, quando a Planica, in Slovenia, erano in programma la sprint in tecnica classica sabato 22 e lo skiathlon domenica 23. Anche questa tappa, però, contestualmente a quella della Coppa del Mondo di combinata nordica, prevista nella medesima località, è stata cancellata all’inizio della scorsa settimana. Sci di ...

