Perché Fedez è in tendenza su Twitter dopo giorni di silenzio? “E’ stata un’imboscata” | c’entra una intervista mai pubblicata

Advertising

unatizia_acaso : RT @RebelMag2: Quando vieni sgridato perché vuoi mangiare un biscotto #fedez - beatriceyoon_ : RT @RebelMag2: Quando vieni sgridato perché vuoi mangiare un biscotto #fedez - chiarabressann : RT @CGambiro: Gira che ti rigira tocca sempre ringraziare Fedez perché puntualmente smerda tutti quelli che meritano di essere smerdati - blogtivvu : Perché Fedez è in tendenza su Twitter dopo giorni di silenzio? “E’ stata un’imboscata”, c’entra una intervista mai… - MiuccioPrado : Dice che Fedez è triste e depresso perché gli hanno mezzo truffato 100 mila euro e mo non se fida più del genere um… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Fedez

CheMusica

, mamma Annamaria Berrinzaghi sventa truffa/ Ora ex dipendente rischia processo 'Fino a ora non ho parlatolo ritenevo superfluo, eppure non è così. Per chi non lo sapesse qualche mese fa ...Ecco spiegatotra gli audiolibri più ascoltati c'è proprio 'L'inverno dei Leoni', tratto ... A seguire 'Muschio Selvaggio' die Luis Sal , con le interviste ad ospiti noti sui temi più ...