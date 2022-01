La sentenza del TAR del Lazio sulla vigile attesa

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Al momento ancora non ci sono arrivate segnani di sorta se non alcuni commenti su Facebook, ma è notizia di ieri ladel TAR delcircolare del Ministero della Salute riguardante “tachipirina e” come titolato da alcuni quotidiani e TG, ad esempio TgCom24: Covid, il Tar accoglie il ricorso del Comitato cura domiciliare: sospesa la circolare su Tachipirina e “” O peggio quello di Quotidiano Nazionale che dimostra proprio di non avere nemmeno tentato di leggere la: “Cure domiciliari Covid libere”. Il Tar boccia il ministero Ma ormai ci siamo abituati a questo modo di fare giornalismo un tanto al chilo. Siamo di fronte a qualcosa di simile a quanto abbiamo già trattato l’anno ...

Advertising

AndreaVenanzoni : La sentenza del TAR, esemplare per rigore logico, ha ribadito un concetto che ormai appare evidente a chiunque: non… - FrancescoLollo1 : #Speranza deve DIMETTERSI. Dopo anni di fallimenti conclamati, adesso la sentenza del Tar del Lazio mette una pietr… - mauroberruto : Ecco perché la sentenza del tribunale australiano di domani sarà indifferente: l'effetto domino di idiozia, irrespo… - dhana_prema : RT @BiagioSiracusa: CONTE VERGOGNATI: Lui è Gaetano Cappiello, trucidato da Cosa Nostra nel periodo in cui questa veniva finanziata da Ber… - baloi361 : RT @DacmaEX5S: CONTE VERGOGNATI di aver proposto a Silvio Berlusconi, finanziatore di Cosa Nostra (Sentenza Cassazione n. 28225 del 09/05/2… -

Ultime Notizie dalla rete : sentenza del

Altalex

Laè stata letta in aula dal giudice Allsop, che ha confermato quanto deciso dal ministro ... Molto più duro il commentopadre: è stata un'esecuzione con 50 colpi al petto. Polemico anche ...... il processo di secondo grado per il caso Shalabayeva, la mogliedissidente kazako Mukhtar Ablyazov , espulsa dall'Italia, insieme alla figlia Alua di 6 anni, nel 2013. Ladi primo grado,...Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche L’art. 384, c. 1, c.p. è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costr ...Quattro famiglie economicamente disagiate che da molti anni occupano un immobile abbandonato in via Gallo 3 a Catania, ma da oltre 35 anni di proprietà prima dell’ospedale Vitt ...