Figlio cammina 12 ore nella foresta amazzonica… (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è una foto che sta facendo il giro del mondo, e che è arrivata anche in Italia, ce l’avete segnalata a muso duro. Sia via mail che su Facebook e Twitter. Su Twitter la segnalazione arriva dal profilo OraZero.org, che ci scrive: Ci viene segnalata una foto che accompagna una notizia che come dicevamo ha fatto il giro del mondo. La foto accompagna articoli apparsi su tanti quotidiani italiani. La notizia è quella di un indigeno dell’Amazzonia che avrebbe portato in spalla il padre per svariate ore perché potesse vaccinarsi. La notizia è stata ripresa dai quotidiani di tutto il mondo senza che nessuno avesse motivo per metterla in dubbio. Secondo gli svegli segnalatori, però, la foto sarebbe un falso. La prova del falso? Uno screenshot che arriverebbe dalla BBC, uno screenshot del risultato su un motore di ricerca con la data del 13 gennaio 2015, un titolo in portoghese e l’immagine ... Leggi su butac (Di lunedì 17 gennaio 2022) C’è una foto che sta facendo il giro del mondo, e che è arrivata anche in Italia, ce l’avete segnalata a muso duro. Sia via mail che su Facebook e Twitter. Su Twitter la segnalazione arriva dal profilo OraZero.org, che ci scrive: Ci viene segnalata una foto che accompagna una notizia che come dicevamo ha fatto il giro del mondo. La foto accompagna articoli apparsi su tanti quotidiani italiani. La notizia è quella di un indigeno dell’Amazzonia che avrebbe portato in spalla il padre per svariate ore perché potesse vaccinarsi. La notizia è stata ripresa dai quotidiani di tutto il mondo senza che nessuno avesse motivo per metterla in dubbio. Secondo gli svegli segnalatori, però, la foto sarebbe un falso. La prova del falso? Uno screenshot che arriverebbe dalla BBC, uno screenshot del risultato su un motore di ricerca con la data del 13 gennaio 2015, un titolo in portoghese e l’immagine ...

Advertising

SsantiagoF13 : @Pirichello @Zoroback_023 Sto figlio di troia cammina in contropiede ma di cosa stiamo parlando? Va abbattuto - OrazeroO : Pochi giorni fa, il noto sito internet BUTAC, blog di sedicenti 'debunker', cioè coloro che pretendono di combatter… - xfreehugsbaby : Tuo figlio cammina con le stampelle ma sei seria signó - paolocosso : Figlio cammina 12 ore nella foresta amazzonica… #butac #bufale #disinformazione #fakenews #news #telcoblog… - VillaDonatello : Mio figlio cammina con le “punte in fuori” o con le “punte in dentro”, è un problema? [#Riscoprili] -