Soleil Sorge fa una dedica d’amore a Alex Belli: “È l’unica che mi pensa” (Di domenica 16 gennaio 2022) Ieri, nel corso della cena indiana in occasione del compleanno di Kabir Bedi, è stato chiesto a tutti i Vipponi del Grande Fratello Vip di dedicare un pensiero ad una persona che amano e Soleil Sorge ha nominato Alex Belli. Da quanto è entrata la moglie Delia dell’ex gieffino Alex Belli, l’influencer italo-americana ha confessato di vivere malamente il reality. Dopo una crisi di pianto appena terminata la puntata, la Sorge si è mostrata contrariata nei confronti dell’accoglienza riservata alla Duran da parte di alcuni suoi compagni d’avventura e inoltre non risparmia frecciatine in presenza della modella venezuelana. Ieri sera, la Sorge ha quindi rivolto una dedica particolarmente dolce ad Alex ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Ieri, nel corso della cena indiana in occasione del compleanno di Kabir Bedi, è stato chiesto a tutti i Vipponi del Grande Fratello Vip dire un pensiero ad una persona che amano eha nominato. Da quanto è entrata la moglie Delia dell’ex gieffino, l’influencer italo-americana ha confessato di vivere malamente il reality. Dopo una crisi di pianto appena terminata la puntata, lasi è mostrata contrariata nei confronti dell’accoglienza riservata alla Duran da parte di alcuni suoi compagni d’avventura e inoltre non risparmia frecciatine in presenza della modella venezuelana. Ieri sera, laha quindi rivolto unaparticolarmente dolce ad...

Advertising

needboca : @nonhonienteda invidia nei confronti di soleil sorge dici ? - needboca : @soleiloops oh no al gf non frega un cazzo della sanità mentale di soleil sorge - soleilsorge__ : @Zakaria36540166 - Alessia71702475 : RT @crazylo91591062: Dopo quattro mesi sono ancora qui a dire che mi fido solo e soltanto di Soleil Anastasia Sorge ?? #gfvip https://t.c… - zazoomblog : Soleil Sorge e la dolce dedica ad Alex Belli che replica su Twitter - #Soleil #Sorge #dolce #dedica #Belli -