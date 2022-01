Sileri: "Presto le regole sul Covid verranno alleggerite" (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre l’Oms certifica che “l’Italia si sta avvicinando al picco” della variante omicron, sono in arrivo nel nostro Paese nuove regole per la gestione del virus. Lo ha anticipato a Domenica In su Rai1, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri secondo cui "la nuova fase dell'epidemia deve portarci entro breve a rivedere le regole soprattutto per la gestione degli ospedali". "Questa variante Omicron raggiungerà tutti, non c'è scampo. Non c'è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un'altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante”, ha aggiunto Sileri secondo cui “dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre l’Oms certifica che “l’Italia si sta avvicinando al picco” della variante omicron, sono in arrivo nel nostro Paese nuoveper la gestione del virus. Lo ha anticipato a Domenica In su Rai1, il sottosegretario alla Salute Pierpaolosecondo cui "la nuova fase dell'epidemia deve portarci entro breve a rivedere lesoprattutto per la gestione degli ospedali". "Questa variante Omicron raggiungerà tutti, non c'è scampo. Non c'è dubbio che entro la fine del 2022, salvo un'altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrerà questa variante”, ha aggiuntosecondo cui “dovremo convivere con quella che sarà poi la sua variante dominante, non so se sarà la Omicron. Segui su affaritaliani.it

