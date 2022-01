Leader No Vax muore di Covid, l’amico: ‘Lo avete sulla coscienza, si sarebbe salvato’ (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Leader No Vax Luigi Marilli è morto dopo aver contratto il Covid-19. L’uomo, uno dei maggiori esponenti No-Vax abruzzesi, secondo quanto racconta un suo caro amico e collega, si era rifiutato di sottoporsi ai protocolli sanitari previsti in questi casi. Marilli, 63 anni, aveva preso parte a diverse manifestazioni contro il Green Pass e contro il vaccino anti Covid. Qualche settimana fa ha però contratto il virus in forma piuttosto grave. Dopo aver inizialmente passato i primi giorni in isolamento domestico, sicuro che tutto si sarebbe risolto per il meglio, è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere: è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Lì i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma senza riuscirci. Sul suo profilo Marilli, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 gennaio 2022) IlNo Vax Luigi Marilli è morto dopo aver contratto il-19. L’uomo, uno dei maggiori esponenti No-Vax abruzzesi, secondo quanto racconta un suo caro amico e collega, si era rifiutato di sottoporsi ai protocolli sanitari previsti in questi casi. Marilli, 63 anni, aveva preso parte a diverse manifestazioni contro il Green Pass e contro il vaccino anti. Qualche settimana fa ha però contratto il virus in forma piuttosto grave. Dopo aver inizialmente passato i primi giorni in isolamento domestico, sicuro che tutto sirisolto per il meglio, è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere: è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Lì i medici hanno tentato di tutto per salvargli la vita, ma senza riuscirci. Sul suo profilo Marilli, ...

Advertising

HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - Corriere : Abruzzo, muore di Covid il leader dei no vax Luigi Marilli. L’amico: «Le vostre idee lo hanno ucciso» - LaStampa : Pescara, leader No Vax muore di Covid. Lo sfogo sui social dell'amico: “Seguiva le vostre idee, lo avete sulla cosc… - VercesiCesare : RT @Corriere: Abruzzo, muore di Covid il leader dei no vax Luigi Marilli. L’amico: «Le vostre idee lo hanno ucciso» - CorriereCitta : Leader No Vax muore di Covid, l’amico: ‘Lo avete sulla coscienza, si sarebbe salvato’ -