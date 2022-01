Giuliano Razzoli torna sul podio nello slalom di Wengen a 38 anni (Di domenica 16 gennaio 2022) Giuliano Razzoli torna sul podio in slalom speciale. Succede a Wengen, dove il 38enne 'Razzo' di Castelnovo di Sotto recupera sei posizioni dopo il nono posto della prima manche e, grazie anche all'... Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022)sulinspeciale. Succede a, dove il 38enne 'Razzo' di Castelnovo di Sotto recupera sei posizioni dopo il nono posto della prima manche e, grazie anche all'...

Advertising

Eurosport_IT : A WENGEN SUCCEDE DI TUTTO! ?? Vince il giovane norvegese Lucas Braathen ma l'Italia torna sul podio nello slalom co… - LiaCapizzi : Lo stupore di Razzoli. Se ne era già andato via: corri, vieni qui, sei 3°, aspettano solo te per la premiazione del… - StefanoXXXX : Giuliano #Razzoli stratosferico su una pista rovinata compie i miracoli e sale sul podio dopo 6 anni e mille infort… - atypicalgl : RT @LiaCapizzi: Lo stupore di Razzoli. Se ne era già andato via: corri, vieni qui, sei 3°, aspettano solo te per la premiazione dello slalo… - francescocz88 : RT @Eurosport_IT: A WENGEN SUCCEDE DI TUTTO! ?? Vince il giovane norvegese Lucas Braathen ma l'Italia torna sul podio nello slalom con Giul… -