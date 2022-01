WWE: Ascolti di Smackdown in calo, ma sempre sui 2 milioni (Di sabato 15 gennaio 2022) La puntata di Friday Night Smackdown su FOX ha fatto registrare un totale di 2.06 milioni di Ascolti. Per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, lo show blu ha fatto registrare un rating di 0.50. La puntata fra le altre cose ha visto come punti forti il segmento fra lo Universal Champion Roman Reigns e il suo sfidante per la Royal Rumble, Seth ‘Freakin’ Rollins e il ritorno della WWE Hall of Famer Lita che ha avuto un confronto con la Smackdown Womens Champion Charlotte Flair. Ascolti in calo per Smackdown Non arrivano buone notizie sul piano degli spettatori per lo show blu, infatti rispetto alla settimana scorsa Smackdown ha subìto un calo di Ascolti e anche nel rating per la fascia demografica ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 15 gennaio 2022) La puntata di Friday Nightsu FOX ha fatto registrare un totale di 2.06di. Per quanto riguarda la fascia demografica 18-49, lo show blu ha fatto registrare un rating di 0.50. La puntata fra le altre cose ha visto come punti forti il segmento fra lo Universal Champion Roman Reigns e il suo sfidante per la Royal Rumble, Seth ‘Freakin’ Rollins e il ritorno della WWE Hall of Famer Lita che ha avuto un confronto con laWomens Champion Charlotte Flair.inperNon arrivano buone notizie sul piano degli spettatori per lo show blu, infatti rispetto alla settimana scorsaha subìto undie anche nel rating per la fascia demografica ...

