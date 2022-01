Naro | presidente Federalberghi Milano | «Una giungla l’ospitalità turistica in appartamento»

Leggi su lombardiaeconomy

(Di sabato 15 gennaio 2022) «Bene la lotta ai grandi evasori e ora attività di contrasto all’evasione anche nella “” delin» «L’accordo del Comune dicon l’Agenzia delle Entrate e la guardia di finanza per intensificare l’attività di contrasto all’evasione fiscale individuando i grandi evasori è un segnale importante per recuperare risorse, quanto mai necessarie in questa fase così difficile, sottratte alla collettività. Una spinta decisa ad una maggiore legalità, agendo sui controlli fiscali, occorre anche nella ‘’ delin. Dopo la legge regionale che aveva stabilito l’obbligo del codice identificativo per questo tipo di ospitalità, ala percentuale di soggetti in regola è ...