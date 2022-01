Serie A 2021/2022, i diffidati a rischio squalifica (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco i diffidati della Serie A 2021/2022 aggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischi squalifica in vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. I diffidati DOPO LA VENTUNESIMA GIORNATA Atalanta: Demiral Bologna: Medel, Hickey, Soumaoro, Svanberg, De Silvestri, Deiola Cagliari: Strootman, Pavoletti, Joao Pedro, Carboni Empoli: Zurkowski, Marchizza Fiorentina: Bonaventura, Odriozola, Milenkovic Genoa: ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 gennaio 2022) Ecco idellaaggiornati giornata per giornata. Sportface.it vi propone la lista costantemente aggiornata dei giocatori che, a cause delle ripetute ammonizioni collezionate, sono entrati in diffida e dunque a rischiin vista della prossima partita qualora dovessero rimediare un nuovo cartellino giallo. Ricordiamo che si entra in diffida per la prima volta al raggiungimento del quarto cartellino giallo, e che al quinto si sconta un turno di stop. Di seguito il listone sempre aggiornato. IDOPO LA VENTUNESIMA GIORNATA Atalanta: Demiral Bologna: Medel, Hickey, Soumaoro, Svanberg, De Silvestri, Deiola Cagliari: Strootman, Pavoletti, Joao Pedro, Carboni Empoli: Zurkowski, Marchizza Fiorentina: Bonaventura, Odriozola, Milenkovic Genoa: ...

Advertising

LegaProOfficial : ???? Con l’Album @figurinepanini c’è la Digital Collection della #SerieC: presentata ufficialmente una delle grandi n… - FC_Berserker : 19° Giornata di VPL Serie B 2021/22 Partita persa in partenza, regalando il primo tempo agli avversari. Ci siamo s… - FC_Berserker : 18° Giornata di VPL Serie B 2021/22 Partita dominata per tutto il primo tempo. Nella ripresa gli avversari sono riu… - Fantacalciok : Le probabili formazioni della 19° giornata di Serie B 2021/2022 - junews24com : Juve Udinese probabili formazioni: tre novità per Allegri allo Stadium -