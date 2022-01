Haaland | è arrivato l’annuncio che i tifosi temevano

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’attaccante del Borussia Dortmund Erlingha parlato del suo futuro a margine del match vinto contro il Friburgo. Erlingcontinua a macinare gol e record. Il giovane attaccante norvegese del Borussia Dortmund è già a quota 21 reti tra campionato e coppe in questa stagione. Medie stratosferiche, rimpinguate dalla doppietta di quest’oggi dalla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Haaland arrivato

SerieANews

Dal punto di vista tecnico, Dybala l'ho cresciuto quando èdal Palermo. È un giocatore ...calciatore seguito con grande interesse dalla Vecchia Signora da ormai qualche tempo è Erling,...Non solo Zlatan o Gigio, ma anche Pogba e, giusto per citare altri due fuoriclasse mondiali. I rossoneri, ad esempio, con il rinnovo di Donnarumma, poi mai. Tanto che il giovane ...Calciomercato Juventus: i rumors riguardanti le trattative della sessione invernale. De Ligt potrebbe partire in estate, concorrenza del City per Haaland ...La conferma che il pallone abbia oramai poco a che fare con l’economia e molto con la finanza e i suoi giochi di prestigio arriva dal presidente del Barcellona. Nella conferenza stampa di inizio anno ...