Giulio Andreotti | il politico di razza

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 14 gennaio 2022) “Il potere logora chi non ce l’ha” dettava una delle più note citazioni – che non sono poi poche – attribuite ad uno dei più importanti statisti della politica italiana:. Lui il potere lo conosceva bene e lo aveva ottenuto molto presto. A soli 28 anni nel 1947 fu Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio rispettivamente nei governi De Gasperi e Pella. Sette volte Presidente del Consiglio e per ventuno volte Ministro in diversi dicasteri. Morto il 6 maggio del 2013, oggi avrebbe compiuto 103 anni. Ricordare la vita disignifica sfogliare le pagine della nostra storia, rispolverare i momenti bui, ma anche quelli di un’antica gloria.sintetizza la storia del nostro Paese nel periodo in cui è vissuto. Uscito dalla guerra sconfitto, povero e per lo più contadino, era diventato alla ...