“Alle Maldive non era sola”. Elodie, si scopre solo ora. I fan fuori strada: “Con chi è andata” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si torna a parlare in maniera preponderante anche di Elodie Di Patrizi, la cantante amatissima dai fan. La giovane, in questi ultimi giorni, ha deciso di passare il capodanno (più qualche giorno extra) lontana dal freddo di Milano. La bellissima cantante è volata infatti fino Alle Maldive, dove ha trascorso alcuni giorni di relax, lasciandosi cullare dAlle squisite atmosfere dell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Ma era sola Elodie? Da quello che si è scoperto, Elodie non era sola. A riguardo, il magazine Oggi ha spiegato che a fare compagnia all’artista è stata sua sorella Fey. E chi si aspettava l’Allegra compagnia di Davide Rossi, si sbagliava. Del giovane cantante nessuna traccia. Ma non è finita, perché sempre Oggi ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 14 gennaio 2022) Si torna a parlare in maniera preponderante anche diDi Patrizi, la cantante amatissima dai fan. La giovane, in questi ultimi giorni, ha deciso di passare il capodanno (più qualche giorno extra) lontana dal freddo di Milano. La bellissima cantante è volata infatti fino, dove ha trascorso alcuni giorni di relax, lasciandosi cullare dsquisite atmosfere dell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Ma era? Da quello che si è scoperto,non era. A riguardo, il magazine Oggi ha spiegato che a fare compagnia all’artista è stata sua sorella Fey. E chi si aspettava l’gra compagnia di Davide Rossi, si sbagliava. Del giovane cantante nessuna traccia. Ma non è finita, perché sempre Oggi ha ...

Advertising

PietroGuido2 : @alessandricci I vax si sentono fieri, orgogliosi di essere vaccinati! Pubblicano foto mentre si vaccinano con i ba… - VelvetMagIta : Elodie in vacanza alle Maldive, ma senza Davide Rossi: storia già finita? #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Elodie in vacanza alle Maldive ma senza Davide Rossi: storia già finita? - #Elodie #vacanza #Maldive #senza - lexieatr : in questo momento vorrei essere in costume , sulla spiaggia, alle maldive - LocGrace : RT @giustrawberry__: Vorrei chiedere a @pierspollon perché Alba è alle maldive invece di essere in ospedale Risp sul mio grazie tivibi #Do… -