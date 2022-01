Rocco Commisso scatenato: “Vlahovic? Sia riconoscente, su Gattuso…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rinnovo di Dusan Vlahovic e questione Gennaro Gattuso passando, anche, per il progetto finanziario della sua Fiorentina che, con Vincenzo Italiano in panchina, sta lottando concretamente per una posizione europea. Rocco Commisso, numero uno dei viola, si è intrattenuto in un’interessante intervista toccando tematiche molto importanti per il futuro dei toscani. Rocco Commisso parla anche della sua idea finanziaria per la Fiorentina Ecco cosa ha detto il numero uno della Fiorentina ai microfoni del Financial Times: “Ci sono delle valutazioni in corso, ma Vlahovic è cresciuto qui e, qualunque cosa accada, dovrebbe essere riconoscente al club che gli ha permesso di arrivare dov’è ora. Io sono un animale diverso e spero di essere rispettato. Ci sono tantissime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 13 gennaio 2022) Rinnovo di Dusane questione Gennaro Gattuso passando, anche, per il progetto finanziario della sua Fiorentina che, con Vincenzo Italiano in panchina, sta lottando concretamente per una posizione europea., numero uno dei viola, si è intrattenuto in un’interessante intervista toccando tematiche molto importanti per il futuro dei toscani.parla anche della sua idea finanziaria per la Fiorentina Ecco cosa ha detto il numero uno della Fiorentina ai microfoni del Financial Times: “Ci sono delle valutazioni in corso, maè cresciuto qui e, qualunque cosa accada, dovrebbe essereal club che gli ha permesso di arrivare dov’è ora. Io sono un animale diverso e spero di essere rispettato. Ci sono tantissime ...

Advertising

alfonso_unial : Fiorentina, Commisso senza freni anche contro le proprietà di Inter e Milan: 'Elliott e il giovane di Suning...' Ma… - Bibolottistuta1 : RT @UFiorentina: ??? ROCCO COMMISSO “Quello che mi sconvolge è che non c’è apprezzamento del nostro operato. Ma io non sono l’americano stu… - SchiroTheBabe : Spettacolare intervista di Rocco #Commisso al @FT. Tra le perle: 1) Nessuno ha fatto per altre squadre quello che h… - cmercatoweb : ??#Fiorentina, Rocco #Commisso torna a parlare della #Juventus. ??E su #Vlahovic... - giuleg : @Juventina962 certo, Rocco Commisso si è fatto da solo, i nipotini hanno ereditato e basta. Ma tu hai scelto per co… -