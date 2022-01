Napoli, guarita dal Covid ma prigioniera del Green pass sospeso: «Costretta a mettermi in ferie, chi mi risarcisce?» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carmen Piccolo, napoletana, 31 anni, assicuratrice: tra Natale e Capodanno ha scoperto di essere positiva a Sars-cov-2 con un tampone praticato in farmacia. Negativa dal 4 gennaio ha ancora il Green... Leggi su ilmattino (Di giovedì 13 gennaio 2022) Carmen Piccolo, napoletana, 31 anni, assicuratrice: tra Natale e Capodanno ha scoperto di essere positiva a Sars-cov-2 con un tampone praticato in farmacia. Negativa dal 4 gennaio ha ancora il...

