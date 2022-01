Covid, due casi di coinfezione varianti Delta e Omicron scoperti a Padova (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima volta in Veneto sono stati individuati due casi di doppio contagio da varianti Delta e Omicron . Lo scorso 3 gennaio l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 gennaio 2022) Per la prima volta in Veneto sono stati individuati duedi doppio contagio da. Lo scorso 3 gennaio l' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe) di ...

