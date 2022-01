(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ilcercherà di raggiungere i tre punti dal Bayern Monaco, capolista della Bundesliga, quando venerdì 14 gennaio sera accoglierà il Freiburg al Signal Iduna Park. Il BVB è attualmente secondo nella divisione, sei punti dietro il Bayern sullo stesso numero di partite (18), mentre ilè quarto, sette punti dietro gli avversari in questa partita. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:30 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Ilnon vince la Bundesliga dal 2012, ma in questa fase della stagione è a breve distanza dalla capolista Bayern e cercherà di raggiungere i tre ...

Advertising

periodicodaily : Borussia Dortmund-Friburgo: pronostico e possibile formazioni #Bundesliga #14gennaio - quevivagian : @f_torrente01 @Ftbnews24 beffata l'#Inter di Marotta..ma anche La #Juve di Allegri, ma anche ...tua sorella. Christ… - f_torrente01 : Beffato il Milan di Maldini: Christensen ha praticamente trovato un accordo con il Borussia Dortmund. | @Ftbnews24… - GiaGianmarco : Dietro le punte spazio alla fantasia di Antonio Da Silva che chiuderà la stagione con 7 assist. Nel 2010 andò al Bo… - MondoPrimavera : Ufficiale il passaggio di Mane dalla #Sampdoria ????? al Dortmund ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Borussia Dortmund

La Juventus insiste per Icardi: nuovi contatti con il Psg. Mourinho, dopo l'arrivo di Oliveira, chiede un attaccante. Ilirrompe su Botman. La Juventus non molla la pista Icardi Dopo la sconfitta subita in Supercoppa Italiana la Juventus torna a lavorare sul mercato. Cherubini e Nedved sono alla ...... SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251 satellite) e HELBIZ- Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT UNO 21.00 Brighton - Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT FOOTBALL Gli ...Colonia-Bayern Monaco è una partita di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.Si è conclusa la prima parte della stagione 2021/22 e ora si procede con la seconda parte dei campionati, la Fifa in merito ha annunciato i nomi dei calciatori che concorrono ad aggiudicarsi ...