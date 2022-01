Biathlon | start list inseguimento femminile Ruhpolding 2022 | pettorali e italiane in gara

Leggi su sportface

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Ladell’di, valevole per la Coppa del Mondo 2021/di. Sarà Elvira Oeber a dare il via a questo secondo appuntamento in camposulle nevi tedesche, seguita dalla norvegese Roeiseland e dall’azzurra Dorothea Wierer, a caccia di un altro importante risultato sopo il podio nella sprint. L’al,tra azzurra in, Federica, Sanfilippo, partirà invece con il pettorale numero 32.1 OEBERG ELVIRA (SWE) 2 ROEISELAND MARTE OLSBU (NOR)3 WIERER DOROTHEA (ITA) 4 ALIMBEKAVA DZINARA (BLR) 5 BRAISAZ-BOUCHET JUSTINE (FRA) 6 HAUSER LISA THERESA (AUT) 7 ...