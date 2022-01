Telese risponde alle polemiche: "La storia degli aiuti arbitrali è vecchia quanto il calcio, non cambio idea" (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Luca Telese, giornalista e conduttore, è stato al centro delle polemiche tra domenica e lunedì per via dei suoi tweet ironici nei confronti della Juventus e di Lapo Elkann. Contattato da Radio... Leggi su ilpallonegonfiato (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Luca, giornalista e conduttore, è stato al centro delletra domenica e lunedì per via dei suoi tweet ironici nei confronti della Juventus e di Lapo Elkann. Contattato da Radio...

Advertising

Pall_Gonfiato : Luca #Telese risponde alle polemiche: 'La storia degli aiuti arbitrali è vecchia quanto il calcio, non cambio idea' - RickyTR74 : @lucatelese Scrive uno sfottò alla cazzo prima del tempo. Quindi si prende la fregatura e lo sfottò di risposta. E… - faberizio : @MessoraClaudio @lucatelese @MarianoAmici Telese risponde solo a chi gli dice 'grasso', se c'è un ragionamento dietro non risponde. - CCI1921_22 : @lucatelese Da una figura di merda del genere se ne può uscire solo con una sana auto ironia. Invece Telese rispond… - mallialorenzo : RT @skiud: @lucatelese All'ironia si risponde solitamente con l'ironia. Per essere ironici bisogna essere prima di tutto intelligenti...Tel… -