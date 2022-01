“Nessuno da sinistra può mettere veti su Berlusconi”: Salvini avverte Letta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – “Nessuno da sinistra può mettere veti su Berlusconi“: così Matteo Salvini difende la possibile candidatura del leader di Forza Italia al Quirinale e avverte Enrico Letta. “Berlusconi ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, è conosciuto a livello internazionale, Nessuno da sinistra può mettere veti a priori. Bisogna aspettare che lui dica cosa vuol fare – fa presente il leader della Lega -, sciolga le riserve, ha tutto il titolo e il merito di proporsi e il centrodestra sarà unito e compatto“. Salvini poi guarda al post elezione del presidente della Repubblica e lancia un “governo dei leader“, un rimpasto. Ipotesi a cui apre il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma, 12 gen – “dapuòsu“: così Matteodifende la possibile candidatura del leader di Forza Italia al Quirinale eEnrico. “ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, è conosciuto a livello internazionale,dapuòa priori. Bisogna aspettare che lui dica cosa vuol fare – fa presente il leader della Lega -, sciolga le riserve, ha tutto il titolo e il merito di proporsi e il centrodestra sarà unito e compatto“.poi guarda al post elezione del presidente della Repubblica e lancia un “governo dei leader“, un rimpasto. Ipotesi a cui apre il ...

