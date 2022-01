Inter-Juventus | programma e telecronisti Mediaset Supercoppa Italiana

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ile isudi, match valido per la2021. Ci siamo: si assegna il primo trofeo della stagione, è la2021 ma si disputa all’inizo dell’anno nuovo. Tante assenze pesanti per i bianconeri, che si sono aggiudicati l’ultima Coppa Italia, formazione tipo per i nerazzurri, vincitori dell’ultimo scudetto. Calcio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 12 gennaio.sarà visibile su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Massimo Paganin. SportFace.

Commenta per primo C'è di tutto un po' in giro per il mondo. Ma è naturale che la Supercoppa italiana sia la ciliegiona sulla torta. Incredibile ma vero:se la sono giocata solo un'altra volta, era il 2005 al Delle Alpi e vinse l'con un gol di Veron ai tempi supplementari, Capello si dovette inchinare a Mancini. Incredibile bis: ...Vediamo il caso degli sportivi professionisti, nel caso specifico di chi giocherà- Juve. I calciatori con almeno una vaccinazione, eseguita da almeno 15 giorni, saranno regolarmente in campo. ...Il programma e i telecronisti su Mediaset di Inter-Juventus, match valido per la Supercoppa Italiana 2021. Ci siamo: si assegna il primo trofeo della stagione, è la Supercoppa 2021 ma si disputa all’i ...Inter-Juve? E' una finale, di favoriti non ce ne sono. Chi vince alzerà la Supercoppa, una soddisfazione che vogliamo regalare ai nostri tifosi e al presidente Zhang. Una ...