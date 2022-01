Esonero Colantuono | la Salernitana sogna Gattuso per la panchina

(Di mercoledì 12 gennaio 2022), lavaluta un possibile cambio di guida tecnica. Il sogno per lasi chiama RinoCome riferito da Tuttosport, la vittoria sul Verona potrebbe non bastare a Stefanoper salvare la sua. La, infatti, starebbe pensando ad un nuovo cambio di allenatore. Il sogno del presidente Iervolino è uno solo e si chiama Rino. Il numero uno granata, inoltre, avrebbe già avuto diversi contatti con l’ex centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TePijo : #Salernitana Esonero in vista per #Colantuono o #Gattuso o #Fonseca le alternative? -

Inspiegabile la scelta di affidare la squadra a. Non c'è nulla da aggiungere su questa ... Difficile spiegare la scelta dell'di Gotti, anche se il nuovo tecnico Cioffi ha iniziato ...... al netto dell'equivoco Lotito e delle decisioni della FIGC: missione impossibile per, ... con un allenatore sul filo dell', potrebbe essere travolta dalla situazione societaria). - 2 ...Nonostante la vittoria di Verona, il proprietario della Salernitana Iervolino potrebbe esonerare Colantuono: ci sarebbe il sogno Gattuso ...Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN riguardo la vittoria esterna contro il Verona: "Non è stato un momento facile per noi, tra infortuni e Covid ...