Covid, bimbi in fila per vaccino: a Napoli scuola diventa hub (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Sono felice di essermi vaccinato, ora posso lottare meglio contro il Covid. Quasi quasi vorrei fare anche il booster". Sono le parole di Paolo, uno dei primi bambini che ha ricevuto il vaccino alla scuola elementare 'Piscicelli' di Napoli che da oggi è hub vaccinale. Bambini e genitori da stamattina sono in fila all'esterno della palestra. Saranno 246 i bambini che oggi riceveranno la vaccinazione. Ieri alle ore 10 la preside, Gabriella Talamo, ha dovuto fermare le prenotazioni perché i numeri stavano diventando troppo alti. Vaccini a scuola che non sono riservati ai soli studenti del plesso ma aperti alla comunità cittadina. Ad accogliere i bambini c'è il personale della ASL Napoli 1 che terminata ...

