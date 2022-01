Advertising

tuttoteKit : #Amouranth: la streamer di #Twitch ha acquistato una fabbrica di piscine gonfiabili #tuttotek - JuanN99522208 : RT @RetroHRev: Amouranth (Cosplayer, modelo, streamer) - RetroHRev : Amouranth (Cosplayer, modelo, streamer) -

Ultime Notizie dalla rete : Amouranth streamer

tuttoteK

Recentemente la piattaforma ha aggiunto anche un nuovo meta sulle Piscine e Vasche Idromassaggio eè stata la regina di questa sessione. Latuttavia ad oggi se la deve vedere con ...A proposito,è ovviamente lapiù seguita tra le donne mentre xQcOW, con le sue 260 milioni di visualizzazioni è in testa tra gli. Per quanto riguarda i videogames, GTA V è ...Incredibile ma vero: la streamer di Twitch Amouranth ha acquistato una compagnia che produce piscine gonfiabili.Non è la prima volta che la popolare streamer Amouranth si lancia in acquisti singolari. Lo scorso anno, infatti, acquistò una stazione di servizio e un minimarket.