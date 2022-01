Gli studenti dicono basta e il 14 gennaio scioperano: “No al ricatto della DaD, dopo due anni non si può parlare di emergenza” (Di martedì 11 gennaio 2022) Annunciato per il 14 gennaio lo sciopero nazionale degli studenti. ''Questa volta a dire basta siamo noi studentesse e studenti del paese - dichiara Luca Redolfi, coordinatore dell'Unione degli studenti - dopo quasi due anni di pandemia è inaccettabile che la scuola continui a farsi trovare impreparata, il Governo ha delle responsabilità politiche gravi in questo disastroso rientro e noi studenti non siamo stati ascoltati''. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Annunciato per il 14lo sciopero nazionale degli. ''Questa volta a diresiamo noi studentesse edel paese - dichiara Luca Redolfi, coordinatore dell'Unione degliquasi duedi pandemia è inaccettabile che la scuola continui a farsi trovare impreparata, il Governo ha delle responsabilità politiche gravi in questo disastroso rientro e noinon siamo stati ascoltati''. L'articolo .

