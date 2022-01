Trenitalia, cancellati 180 treni regionali a causa di Omicron (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da oggi 180 treni regionali saranno cancellati da trenitalia per riorganizzare il servizio a causa dei contagi dovuti alla variante Omicron. In totale sono 550 le corse cancellate molte delle quali sostituite da autobus. Preservati i treni di pendolari e studenti Omicron cancella 180 treni regionali di trenitalia Da oggi, fa sapere trenitalia, sono previste cancellazioni di treni , “quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza”. Si tratta, spiega il gruppo Fs, di “azioni volte a contenere il loro inevitabile riflesso sulla regolarità dei servizi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Da oggi 180sarannodaper riorganizzare il servizio adei contagi dovuti alla variante. In totale sono 550 le corse cancellate molte delle quali sostituite da autobus. Preservati idi pendolari e studenticancella 180diDa oggi, fa sapere, sono previste cancellazioni di, “quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza”. Si tratta, spiega il gruppo Fs, di “azioni volte a contenere il loro inevitabile riflesso sulla regolarità dei servizi ...

