Scuola | scontro governo-De Luca | impugnata l’ordinanza dello “sceriffo” dem

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen – Aumenta la tensione sullatrae regione Campania: ècon Deche non fa rientrare gli studenti in classe,” dem. Stamane l’avvocatura distrettualeStato, nella sede di Napoli, ha presentato per conto della presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri dell’Istruzione e della Salute l’annunciato ricorso presso il Tar della Campania controemessa dal governatore Vincenzo De. Il presidente della Regione Campania ha rinviato il ritorno in classe in tutte le scuole in presenza al 29 gennaio per via dei contagi. Il ricorso presentato dalchiede la sospensione ...