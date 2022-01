Scuola, prof liceo Einstein (Milano): "studenti no vax in dad? Non farò lezione" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "L'obbligo degli studenti ad autodichiarare il proprio stato vaccinale è inaccettabile. Contraria ai principi elementari di pedagogia perché non sarebbe una dichiarazione spontanea, libera, ma obbligata, indotta. E' un'altra misura che, insieme alla differenza di trattamento fra studenti vaccinati e non vaccinati, imposta per decreto per gestire i contagi, favorirà la conflittualità fra famiglie e fra studenti". Non usa mezzi termini Saverio Mauro Tassi, professore di storia e filosofia presso il liceo scientifico statale "Albert Einstein" di Milano che nei giorni scorsi, subito dopo la diffusione delle misure previste nel decreto del 5 gennaio per la Scuola, ha lanciato sulla Rete nazionale Scuola in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "L'obbligo degliad autodichiarare il proprio stato vaccinale è inaccettabile. Contraria ai principi elementari di pedagogia perché non sarebbe una dichiarazione spontanea, libera, ma obbligata, indotta. E' un'altra misura che, insieme alla differenza di trattamento fravaccinati e non vaccinati, imposta per decreto per gestire i contagi, favorirà la conflittualità fra famiglie e fra". Non usa mezzi termini Saverio Mauro Tassi,essore di storia e filosofia presso ilscientifico statale "Albert" diche nei giorni scorsi, subito dopo la diffusione delle misure previste nel decreto del 5 gennaio per la, ha lanciato sulla Rete nazionalein ...

