Non mi lasciare: anticipazioni seconda puntata 17 gennaio 2022, gli episodi

Ha debuttato questa sera, ma già si preannuncia essere un successo. Stiamo parlando della nuova fiction di Rai 1, Non mi lasciare, che vede come protagonista l'attrice Vittoria Puccini. Si tratta di una serie tra dark web e reati contro i minori, tra casi da risolvere e passato che torna. Ma cosa succederà nella seconda e imperdibile puntata di lunedì 17 gennaio 2022?

Non mi lasciare, anticipazioni seconda puntata 17 gennaio 2022

Nella seconda puntata, Angelo, fuggito dall'orfanotrofio, si risveglia in un luogo buio. Qualcuno lo ha rapito. Intanto, Elena continua a indagare sulla morte di Gilberto: per le autorità si tratta di un suicidio, ma lei grazie all'aiuto di ...

