Nani torna in Italia? Proposto a due club di Serie A

L'ex giocatore della Lazio Nani potrebbe ritornare nel campionato Italiano: i suoi agenti lo avrebbero Proposto a Bologna e Genoa A volte ritornano, questa potrebbe essere la volta di Nani. L'asso portoghese, visto brevemente in Italia con la maglia della Lazio, è stato infatti Proposto dai suoi agenti a diversi club della Serie A, tra cui Bologna e Genoa. La frizzante ala portoghese, trentacinque anni compiuti a novembre, è svincolato dopo l'esperienza in MLS con la maglia dell'Orlando City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

