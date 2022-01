(Di lunedì 10 gennaio 2022)suloggi a. Undi 63 anni è morto in un cantiere a Novate Milanese in provincia di. Poco prima delle 15 l’uomo è stato colpito dalla benna, che si è staccata da un escavatore, e ha riportato un gravissimo trauma cranico. Il personale del 118, intervenuto sul posto, lo ha trovato in arresto cardiocircolatorio e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove ne hanno constatato il decesso. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti un’automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco e i vigili urbani. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

mckin8 : RT @SkyTG24: Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio 50enne in gravi condizioni - italiaserait : Milano, incidente sul lavoro: muore un operaio - sulsitodisimone : Milano, incidente sul lavoro: muore un operaio - fisco24_info : Milano, incidente sul lavoro: muore un operaio: Colpito da un escavatore in un cantiere - RADIOBRUNO1 : Incidente sul lavoro: morto operaio colpito dalla benna di un escavatore #cronaca #Milano #10gennaio2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Milano incidente

Colpito da un escavatore in un cantieresul lavoro oggi a. Un operaio di 63 anni è morto in un cantiere a Novate Milanese in provincia di. Poco prima delle 15 l'uomo è stato colpito dalla benna, che si è staccata da ...... l'assistente con cui ha scoperto di aver iniziato una relazione, ma della quale dopo l', ... la prima nella storia di estensione globale, concome epicentro mondiale . Lui e i suoi ...Incidente sul lavoro in provincia di Milano dove è morto un operaio 63enne: la parte estrema del braccio scavatore si è staccata, colpendolo ...Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio in un cantiere di Novate Milanese. Un operaio di circa 50 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di ...