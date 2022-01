Covid oggi Svizzera, 63.647 contagi in 72 ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) In Svizzera, nelle ultime 72 ore, si sono registrati 63.647 nuovi contagi da Covid, 48 morti e 233 ricoveri per il coronavirus. Lo riferisce l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), che ogni lunedì pubblica i risultati complessivi dei tre giorni precedenti. Venerdì l’Ufsp aveva annunciato 28.038 casi nell’arco di 24 ore, 10 decessi e 126 ricoveri. Attualmente 649 malati Covid si trovano in terapia intensiva. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 221.693 test, con un tasso di positività del 28,7%, contro il 26,4% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 56,3% dei casi esaminati in dettaglio. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 279.747, ovvero 3.212,03 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.546.840 casi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) In, nelle ultime 72 ore, si sono registrati 63.647 nuovida, 48 morti e 233 ricoveri per il coronavirus. Lo riferisce l’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp), che ogni lunedì pubblica i risultati complessivi dei tre giorni precedenti. Venerdì l’Ufsp aveva annunciato 28.038 casi nell’arco di 24 ore, 10 decessi e 126 ricoveri. Attualmente 649 malatisi trovano in terapia intensiva. Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 221.693 test, con un tasso di positività del 28,7%, contro il 26,4% della scorsa settimana. La variante Omicron rappresenta il 56,3% dei casi esaminati in dettaglio. Negli ultimi quattordici giorni, il numero totale di infezioni è 279.747, ovvero 3.212,03 ogni 100.000 abitanti. Dall’inizio della pandemia, 1.546.840 casi di ...

