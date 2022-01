Caso Djokovic, pure Nadal ammette: “È giusto che giochi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen – Sul Caso Djokovic si esprime anche Rafael Nadal, a favore della partecipazione del serbo agli Australian Open, come riporta Eurosport. Caso Djokovic, per Nadal “la giustizia ha fatto il suo corso” Dunque Novak Djokovic ha un sostenitore inaspettato, ovvero Rafael Nadal. Lo spagnolo si schiera nettamente a favore del serbo, dopo averlo criticato nei giorni scorsi per la questione vaccino. Onda Cero ha chiesto allo spagnolo un’opinione sulla sentenza che ha “liberato” Djokovic. E Nadal ha così risposto: “Mi sembra perfetto. Alla fine è tutto corretto, nulla di più. La giustizia è quella che deve parlare in questo Caso e io sono sempre un difensore della giustizia, in tutte le cause. Alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen – Sulsi esprime anche Rafael, a favore della partecipazione del serbo agli Australian Open, come riporta Eurosport., per“la giustizia ha fatto il suo corso” Dunque Novakha un sostenitore inaspettato, ovvero Rafael. Lo spagnolo si schiera nettamente a favore del serbo, dopo averlo criticato nei giorni scorsi per la questione vaccino. Onda Cero ha chiesto allo spagnolo un’opinione sulla sentenza che ha “liberato”. Eha così risposto: “Mi sembra perfetto. Alla fine è tutto corretto, nulla di più. La giustizia è quella che deve parlare in questoe io sono sempre un difensore della giustizia, in tutte le cause. Alla ...

