Napoli | Petagna | «Bello vincere al Maradona Insigne deve darci una mano»

(Di domenica 9 gennaio 2022): «al. Sul gol alla Sampdoria…». Le dichiarazioni dell’attaccante azzurro Andrea, attaccante del, ha parlato al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni. GOL E VITTORIA – «Sono contento. Oggi dovevamo fare tre punti, erano tre partite che non vincevamo nel nostro stadio. Quando non giochi tanto perdi un po’ di certezze, il gol di dà fiducia e cambia tutto. Dovevamo dare continuità al pareggio contro la Juventus. Ora rientra Osimhen, lo stiamo aspettando tutti e io cercherò di ritagliarmi il mio spazio. Mertens è un campione, daremo tutti una. Il mio gol devo ancora riguardarlo».TORONTO – «Cidare una ...

annatrieste : Mertens a terra fa finta di chiedere un rigore e Petagna segna. Il Napoli ha appena brevettato lo schema FIGL 'E BUCCHIN - SkySport : NAPOLI-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Petagna (43’) ? SERIE A – 21^ giornata ?? - pisto_gol : Nap-Sam 1:0 Con il minimo vantaggio in una partita dominata il Napoli batte la Samp e torna a vincere al Maradona.… - santosturiale : RT @annatrieste: Mertens a terra fa finta di chiedere un rigore e Petagna segna. Il Napoli ha appena brevettato lo schema FIGL 'E BUCCHIN - sscalcionapoli1 : Napoli-Sampdoria 1-0, le pagelle: Petagna decisivo, Dries incanta e Lobo da leader! -

Ilsupera 1 - 0 la Sampdoria grazie ad una perla di. Ecco le immagini del gol degli azzurriha regalato alla prima vittoria del 2022. Una magia dell'attaccante ha piegato la Samp e fatto tornare il sorriso a Spalletti , di nuovo in panchina dopo la guarigione del Covid, che ...Il Napoli continua a compattarsi nelle difficoltà e, dopo aver imposto il pari alla Juve, regola di misura la Samp. In un Maradona semi deserto è Petagna a firmare la meritata ...Per i friulani autorete di Djimsiti al 59', all'87' da Beto. Meno ricca di gol la partita tra Napoli e Sampdoria, con i partenopei che hanno battuto i doriani per 1-0, grazie al gol di Petagna, ...