Infortunio Audero: problema al fianco sinistro. Le sue condizioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Infortunio Audero: problema al fianco sinistro. Le condizioni del portiere della Sampdoria, costretto al forfait col Torino La lista dei problemi in casa Sampdoria aumenta a dismisura. Il terreno di gioco del Maradona si mostra stregato per i blucerchiati di Roberto D’Aversa che, oltre alla squalifica di Chabot contro il Torino, hanno perso anche Emil Audero. l portiere ex Venezia e Juventus ha patito un forte dolore al fianco sinistro a seguito di un tentativo di parata nel primo tempo. Sostituito da Wladimiro Falcone, Audero verrà valutato dallo staff sanitario della Sampdoria nel corso delle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)al. Ledel portiere della Sampdoria, costretto al forfait col Torino La lista dei problemi in casa Sampdoria aumenta a dismisura. Il terreno di gioco del Maradona si mostra stregato per i blucerchiati di Roberto D’Aversa che, oltre alla squalifica di Chabot contro il Torino, hanno perso anche Emil. l portiere ex Venezia e Juventus ha patito un forte dolore ala seguito di un tentativo di parata nel primo tempo. Sostituito da Wladimiro Falcone,verrà valutato dallo staff sanitario della Sampdoria nel corso delle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Yourbestfrndema : @FrenckCoppola Unica bella notizia insieme all'infortunio di #Audero. Ora magari compra qualche #ADA ma lasciateci un punto! - FantaMasterApp : '?? FLASH | Sampdoria, brutte notizie per D’Aversa: Audero costretto a lasciare il campo' - SampNews24 : Infortunio #Audero: problema al fianco per il portiere della #Sampdoria. Le ultime - MondoNapoli : LIVE - Inizia il secondo tempo tra Napoli e Sampdoria: fuori Audero per infortunio ed esordio per Rincon -… -