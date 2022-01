Donne e presidenza della Repubblica, le candidate (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 24 gennaio il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali eleggeranno il nuovo Presidente della Repubblica, certamente un uomo. Nella storia italiana non solo non abbiamo mai avuto una Presidentessa della Repubblica, inoltre le Donne candidate, salvo Nilde Iotti, non hanno mai avuto reali chance. Nonostante la parità di genere sia cristallizzata nella Costituzione in Italia solo tre Donne sono riuscite ad ottenere la terza carica dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati: Nilde Iotti, Irene Pivetti e Laura Boldrini. Per il Senato, invece, si è atteso il 2018 con la nomina di Maria Elisabetta Casellati. Le Donne candidate alla presidenza della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 24 gennaio il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali eleggeranno il nuovo Presidente, certamente un uomo. Nella storia italiana non solo non abbiamo mai avuto una Presidentessa, inoltre le, salvo Nilde Iotti, non hanno mai avuto reali chance. Nonostante la parità di genere sia cristallizzata nella Costituzione in Italia solo tresono riuscite ad ottenere la terza carica dello Stato, laCamera dei deputati: Nilde Iotti, Irene Pivetti e Laura Boldrini. Per il Senato, invece, si è atteso il 2018 con la nomina di Maria Elisabetta Casellati. Lealla...

