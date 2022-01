Covid oggi Veneto, 13.973 contagi e 20 morti: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 13.973 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, domenica 9 gennaio, in Veneto, a fronte dell’effettuazione di 20.090 tamponi molecolari e 79.286 antigenici. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 20 morti, per un numero complessivo di 12.559 decessi. In aumento i ricoveri: nei reparti ordinari ci sono 1.561 pazienti (+43), e 219 (+10) nelle terapie intensive I casi attualmente positivi sono 184.459. Fra le province quella di Verona è ancora la più colpita dal coronavirus (3.034), seguita da Vicenza (2.542), Padova (2.493), Treviso (2.227), Venezia (1.876), Rovigo (793), Belluno (562). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 13.973 i nuovida Coronavirus registrati, domenica 9, in, a fronte dell’effettuazione di 20.090 tamponi molecolari e 79.286 antigenici. Lo riferisce ildella Regione. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 20, per un numero complessivo di 12.559 decessi. In aumento i ricoveri: nei reparti ordinari ci sono 1.561 pazienti (+43), e 219 (+10) nelle terapie intensive I casi attualmente positivi sono 184.459. Fra le province quella di Verona è ancora la più colpita dal coronavirus (3.034), seguita da Vicenza (2.542), Padova (2.493), Treviso (2.227), Venezia (1.876), Rovigo (793), Belluno (562). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - SIENANEWS : Covid, 722 nuovi casi in provincia, crescono le guarigioni: oggi sono 286 - chourmo_oi : Tra casino covid, Insigne, etc, mi era sfuggito che oggi è quel giorno dell'anno in cui Quagliarella segna goal strepitosi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Bollettino Covid di oggi 9 gennaio: quasi 14.000 casi in Veneto, oltre 12.000 in Toscana Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.151 (44 in più rispetto a ieri, più 4%), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%). I ...

Figliuolo, barriera vaccini tiene nei 120 giorni Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei ... Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Figliuolo, al programma 'Mezz'ora ...

Coronavirus oggi. Figliuolo: la barriera dei vaccini ha funzionato Il Sole 24 ORE A Tianjing disposti 14 milioni di tamponi per 20 casi di Covid La città di Tianjin, a 150 km circa da Pechino, ha deciso di sottoporre a tampone i suoi 14 milioni di abitanti dopo che sono stati registrati nel territorio 20 casi di persone positive al Covid, di c ...

Roma, altra tegola. Un calciatore positivo al Covid: è in isolamento e salterà la Juve Le autorità sono state prontamente informate dell’accaduto e il calciatore sta bene ed è in isolamento domiciliare Roma, Juve, Mourinho. La Roma però, come comunicato in una nota ufficiale… Leggi ...

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 1.151 (44 in più rispetto a ieri, più 4%), 115 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%). I ...Se confrontiamo i dati dicon quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei ... Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Francesco Figliuolo, al programma 'Mezz'ora ...La città di Tianjin, a 150 km circa da Pechino, ha deciso di sottoporre a tampone i suoi 14 milioni di abitanti dopo che sono stati registrati nel territorio 20 casi di persone positive al Covid, di c ...Le autorità sono state prontamente informate dell’accaduto e il calciatore sta bene ed è in isolamento domiciliare Roma, Juve, Mourinho. La Roma però, come comunicato in una nota ufficiale… Leggi ...