Scuole chiuse in Campania, il Governo prepara il ricorso sull'ordinanza (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Governo sta predisponendo, secondo quanto si apprende, il ricorso contro l'ordinanza firmata dal presidente della Campania Vincenzo De Luca per tenere chiuse le Scuole elementari e medie. Per impugnare l'atto, viene spiegato da fonti di Palazzo Chigi, non è formalmente necessario un Consiglio dei ministri ma ci potrebbe essere comunque una informativa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

